Певец SHAMAN оказался в тюрьме новом клипе «Живой»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил видеоклип на свою новую песню «Живой». Как сообщили в пресс-службе исполнителя, он выступил не только автором слов и музыки, но и написал сценарий к ролику.

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В сообщении говорится, что клип «Живой» — это полноценный художественный минифильм, в котором продемонстрированы «последние минуты жизни узника, приговоренного к казни».

«Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя», — говорится в описании к видео.

Сам SHAMAN добавил, что рассказанная в клипе история могла произойти «в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем», а может быть и «прямо сейчас».

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что не наблюдает отказа артистов от выступлений на одной сцене с SHAMAN и сам не против выступить с ним на одном мероприятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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