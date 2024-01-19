Певец SHAMAN оказался в тюрьме новом клипе «Живой»

В сообщении говорится, что клип «Живой» — это полноценный художественный минифильм, в котором продемонстрированы «последние минуты жизни узника, приговоренного к казни».

«Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя», — говорится в описании к видео.

Сам SHAMAN добавил, что рассказанная в клипе история могла произойти «в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем», а может быть и «прямо сейчас».

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что не наблюдает отказа артистов от выступлений на одной сцене с SHAMAN и сам не против выступить с ним на одном мероприятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

