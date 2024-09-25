Певец Метин Аролат умер во время концерта в Стамбуле

Турецкий певец и режиссер Метин Аролат умер во время своего концерта в Стамбуле. Об этом пишет Hurriyet.

По данным газеты, на сцене артисту стало плохо, за кулисами он сообщил ассистентке, что его левая рука онемела. Несмотря на плохое самочувствие, после перерыва Аролат вернулся на сцену, но вскоре потерял сознание. Певца госпитализировали, однако медикам не удалось спасти его.

Причиной смерти Метина Аролата назвали сердечный приступ. Артисту было 52 года.

Ранее в Бразилии певец Педро Энрике скончался во время концерта в одном из штатов страны, исполнителю было 30 лет.

