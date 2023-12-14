Бразильский певец Педро Энрике умер во время выступления

В СМИ распространилась видеозапись, на которой Энрике теряет сознание и падает во время исполнения песни «Vai Ser Tao Lindo». У 30-летнего музыканта случился сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что во время концерта в Париже умер певец Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен.

В начале октября в возрасте 90 лет умер советский и российский певец Константин Лисовский. Он преподавал сольное академическое пение в Российской государственной специализированной академии искусств, передает «Радиоточка НСН».

