Бразильский певец Педро Энрике умер во время выступления
Певец Педро Энрике упал замертво во время концерта в одном из штатов Бразилии, пишет газета Daily Mail.
В СМИ распространилась видеозапись, на которой Энрике теряет сознание и падает во время исполнения песни «Vai Ser Tao Lindo». У 30-летнего музыканта случился сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что во время концерта в Париже умер певец Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен.
В начале октября в возрасте 90 лет умер советский и российский певец Константин Лисовский. Он преподавал сольное академическое пение в Российской государственной специализированной академии искусств, передает «Радиоточка НСН».
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