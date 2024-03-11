Сын Канделаки покинул «Новую фабрику звезд» из-за ненавистников
Певец Леонтий Канделаки отказался от участия в «Новой фабрике звезд» на фоне негативной реакции зрителей.
«Дорогие ненавистники, вы меня и мою семью делаете сильнее, вы обречены. Я люблю мою семью. Я знаю, что вне этого проекта я добьюсь всего, чего захочу», — заявил он во время отчетного концерта шоу.
Канделаки ранее попал в первую номинацию проекта, однако был спасен большинством голосов других участников. Несмотря на это исполнитель принял решение покинуть «Новую фабрику звезд», поблагодарив членов жюри, ведущих и шоураннеров.
Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. Среди участников шоу также сын известного российского шансонье Михаила Круга Александр, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын Канделаки покинул «Новую фабрику звезд» из-за ненавистников
- Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской
- Голикова: Реальная зарплата в РФ за 6 лет выросла более чем на 30%
- Футбольные сборные России и Белоруссии договорились о товарищеском матче
- Глава ГУР Украины заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму
- В Абхазии задумались над безлимитным вином в отелях
- Новак: Кабмин не планирует вводить госрегулирование цен на АЗС
- Россияне считают Климову и Ходченкову самыми красивыми актрисами
- На российско-латвийской границе под Псковом пресекли ввоз 1,7 тысячи пуль
- Уголовное дело возбудили после обрушения козырька магазина в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru