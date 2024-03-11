Сын Канделаки покинул «Новую фабрику звезд» из-за ненавистников

«Дорогие ненавистники, вы меня и мою семью делаете сильнее, вы обречены. Я люблю мою семью. Я знаю, что вне этого проекта я добьюсь всего, чего захочу», — заявил он во время отчетного концерта шоу.

Канделаки ранее попал в первую номинацию проекта, однако был спасен большинством голосов других участников. Несмотря на это исполнитель принял решение покинуть «Новую фабрику звезд», поблагодарив членов жюри, ведущих и шоураннеров.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. Среди участников шоу также сын известного российского шансонье Михаила Круга Александр, напоминает «Радиоточка НСН».

