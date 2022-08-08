Певец Иракли «переименовал» песню «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш»
Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) во время выступления на фестивале Summer Fest в Екатеринбурге в шутку предложил переименовать свою песню «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш». Об этом пишет Ura.ru.
Исполнитель, сославшись на импортозамещение, предложил зрителям изменить «неполиткорректное» название композиции. Посетители Summer Fest поддержали певца, исполнившего свой хит на новый манер.
Позже Иракли заявил, что не планирует официально переименовывать и перезаписывать композицию, пишет Газета.ру. Артист отметил, что песня «Лондон — Париж» не политична, а на фестивале в Екатеринбурге был всего лишь «интерактивчик, который люди восприняли с юмором».
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