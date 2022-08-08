Певец Иракли «переименовал» песню «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш»

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) во время выступления на фестивале Summer Fest в Екатеринбурге в шутку предложил переименовать свою песню «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш». Об этом пишет Ura.ru.

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Исполнитель, сославшись на импортозамещение, предложил зрителям изменить «неполиткорректное» название композиции. Посетители Summer Fest поддержали певца, исполнившего свой хит на новый манер.

Позже Иракли заявил, что не планирует официально переименовывать и перезаписывать композицию, пишет Газета.ру. Артист отметил, что песня «Лондон — Париж» не политична, а на фестивале в Екатеринбурге был всего лишь «интерактивчик, который люди восприняли с юмором».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургПевецМузыка
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