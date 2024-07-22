Певец Дмитрий Колдун заявил, что сожалеет о ссорах с Дробышем и Киркоровым

Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал, что сожалеет о конфликтах с певцом Филиппом Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем. Его слова приводит портал «Леди Mail».

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Певец отметил, что на его пути было много неудач и ошибок. Так, он очень сожалеет о том, что «пустил на самотек» конфликты с поп-королем и продюсером.

Он заявил, что ему хватило жизненного опыта, чтобы разрешить эти ситуации, и впоследствии это повлекло за собой несколько лет «больших неприятностей».

Ранее стало известно, что продюсер Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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