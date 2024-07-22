С ним не парились: Михалков заявил, что не доносил Бастрыкину на Беркович
Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков опроверг заявления театрального режиссера Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) о том, что он парился в бане с главой Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным, где пожаловался ему на нее. Об этом Михалков сообщил в своей программе «Бесогон ТВ».
Ранее СМИ утверждали, что режиссер якобы донес на нее Бастрыкину во время их совместного с Михалковым отдыха в бане, так как ее стихи вызвали у Михалкова недовольство. Сама Беркович вместе со сценаристкой Светланой Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) получила шесть лет колонии из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол».
Михалков заявил, что никогда не был в бане с главой СК РФ, хотя «с удовольствием с ним бы попарился». Он также отметил, что никогда не видел саму Беркович и не смотрел ее спектакли. Помимо этого, Михалков возмутился словом «донос», и отметил, что оно использовано неверно, так как спектакль Беркович идет с 2020 года, а донос подразумевает жалобу на что-то тайное.
Ранее стало известно, что Беркович и Петрийчук получат право на УДО не ранее чем по отбытии ими не менее 3/4 срока, передает RT.
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