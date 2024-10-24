Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино
24 октября 202416:29
Российский актер Александр Петров заявил, что мечтал бы сняться в фильме известного режиссера Квентина Тарантино.
«Если говорить о проектах мечты, я бы, конечно, хотел сняться у Квентина Тарантино. В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», — сказал актер в беседе с газетой «Ведомости».
Артист уже принимал участие в зарубежных проектах. Например, он снимался в боевике Люка Бессона «Анна», в трагикомедии «Дворец» Романа Полански, а также в драме «Человек божий» американки Елены Попович.
Ранее актер Мэтт Диллон, сыгравший Марлона Брандо в новом фильме «Мария», рассказал, что после прочтения сценария воспринял новую роль как вызов и согласился ее исполнить, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru