Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино

«Если говорить о проектах мечты, я бы, конечно, хотел сняться у Квентина Тарантино. В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», — сказал актер в беседе с газетой «Ведомости».

Артист уже принимал участие в зарубежных проектах. Например, он снимался в боевике Люка Бессона «Анна», в трагикомедии «Дворец» Романа Полански, а также в драме «Человек божий» американки Елены Попович.

Ранее актер Мэтт Диллон, сыгравший Марлона Брандо в новом фильме «Мария», рассказал, что после прочтения сценария воспринял новую роль как вызов и согласился ее исполнить, напоминает RT.

