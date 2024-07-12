Петиция за отставку Богомолова с должности худрука двух театров появилась в Сети

Её создатели требуют отставки режиссера с постов художественного руководителя двух московских театров - Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка, которым он поменял названия.

В петиции подчеркивается, что масштабные изменения, которые провел Богомолов на новом посту, являются вопиющим актом насилия над современным театром.

Ранее Наталья Бондарчук заявила, что пришла в ужас от назначения Богомолова худруком Театра Виктюка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

