Петербургский «Театральный проект 27» покажет рок-спектакль для подростков

Отмечается, что спектакль поднимет тему самовыражения современного подростка и построения диалога со взрослыми людьми. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда культуры.

Режиссер постановки Дмитрий Мульков рассказал журналистам, что свои спектаклем он хочет поддержать подростков, которые в какой-то момент сталкиваются со сложностями мира и утопают в чувстве одиночества перед всеми возникающими проблемами.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар, напоминает «Радиоточка НСН».

