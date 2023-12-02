Петербургский «Театральный проект 27» покажет рок-спектакль для подростков
Независимый театр "Театральный проект 27" представит рок-спектакль "Ключ от 505-й" для подростков, передает ТАСС.
Отмечается, что спектакль поднимет тему самовыражения современного подростка и построения диалога со взрослыми людьми. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда культуры.
Режиссер постановки Дмитрий Мульков рассказал журналистам, что свои спектаклем он хочет поддержать подростков, которые в какой-то момент сталкиваются со сложностями мира и утопают в чувстве одиночества перед всеми возникающими проблемами.
Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар, напоминает «Радиоточка НСН».
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