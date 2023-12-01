Богомолов пожелал Гергиеву терпения и сил на посту гендиректора Большого театра

Работу на посту гендиректора главного театра страны Богомолов назвал очень тяжелой. По его словам, Гергиев «взваливает на себя невероятный труд.

«Я могу пожелать Валерию Гергиеву удачи, терпения и много-много сил», - цитирует режиссера ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 1 декабря, подписал указ о назначении Гергиева гендиректором Большого театра на пять лет. Владимир Урин ушел с поста по собственному желанию.

Гергиев назвал пост генерального директора Большого театра огромной ответственностью, отмечает «Радиоточка НСН».

