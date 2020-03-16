Петербургский режиссер стал призером кинофестиваля в США

Петербургский режиссер Михаил Марескин получил награду международного кинофестиваля «Winter Film Awards» за свой фильм «Внутренний огонь» («Inner fire»).

Назван лучший фильм, получивший кинопремию «Сезар» во Франции

Награждение победителей состоялось в понедельник в США. «Внутренний огонь» стал призером номинации «Лучшая картина».

Продюсером фильма выступил Евгений Тарло. В главных ролях сыграли актеры Андрей Панин, Михаил Павлик, София Синицына.

Winter Film Awards – ежегодный кинофестиваль, который проводится с 2011 года. Он был создан в Нью-Йорке группой кинематографистов и энтузиастов кино. Проект частично финансируется за счет гранта Фонда Нью-Йорка и Департамента по делам культуры Нью-Йорка.

На официальном сайте кинофестиваля отмечается, что проект создан в поддержку молодых режиссеров со всего мира и их низкобюджетных фильмов.

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ФОТО: winterfilmawards.com
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