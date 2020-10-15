Петербургский культурный форум отменён из-за коронавируса
Санкт-Петербургский международный культурный форум не состоится в этом году из-за ситуации с коронавирусом. Решение об отмене приняло министерство культуры.
Форум должен был пройти уже в девятый раз с 12 по 14 ноября. Теперь его перенесли на 2021 год, сообщает пресс-служба мероприятия. Оно пройдёт приблизительно в те же сроки, отмечает RT.
Министерство культуры отказалось от проведения форума в онлайн-режиме. Там посчитали такой формат неэффективным, не позволяющим организовать открытый обмен мнениями представителей международного сообщества.
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