Петербургские театры откроются для зрителей с 7 января

Театры Санкт-Петербурга будут открыты для зрителей с 7 января 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте администрации города.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Петербургским театрам необходимо будет получить разрешение Комитета по культуре, а также соблюдать ограничение по заполняемости зала на 25%.

Кроме того, до конца января будет ограничен доступ на театральные мероприятия организованных групп детей до 16 лет.

Ранее властями Санкт-Петербурга были введены ограничения на работу театров до 10 января.

