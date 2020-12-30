Петербургские театры откроются для зрителей с 7 января
Театры Санкт-Петербурга будут открыты для зрителей с 7 января 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте администрации города.
Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса.
Петербургским театрам необходимо будет получить разрешение Комитета по культуре, а также соблюдать ограничение по заполняемости зала на 25%.
Кроме того, до конца января будет ограничен доступ на театральные мероприятия организованных групп детей до 16 лет.
Ранее властями Санкт-Петербурга были введены ограничения на работу театров до 10 января.
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