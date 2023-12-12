Песню из «Слова пацана» изменили под стиль Цоя с помощью нейросети
12 декабря 202321:45
Созданная с помощью нейросети песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ» в исполнении Виктора Цоя стала хитом в Сети, пишет портал 116.ru.
Композицию опубликовал саунд-продюсер из Казахстана Максим Боровиков. Песня завирусилась и набрала миллионы просмотров.
Боровиков рассказал, что сначала записывался дворовый гитарный бой, после подключается нейросеть и создается винтажная аранжировка.
Трек «Пыяла» группы «АИГЕЛ» взлетел на второе место в глобальном чарте Shazam, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru