Песня «Калинка-Малинка» появится в экранизации комикса
Вышел трейлер фильма Мэттью Вона «King’s man: Начало», который основан на серии комиксов комиксов «Секретная служба» Марка Миллара и Дэйва Гиббсона.
В ролике шпион Орландо Оксфорд (Рэйф Файнс) вместе с напарниками борется с врагами, в том числе Григорием Распутиным (Рис Иванс). Саунд-треком с их схавтке стала песня «Калинка-Малинка».
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Действия картины раскрывают происхождение шпионского агентства под названием King’s Man на фоне разворачивающейся Первой мировой войны.
Российская премьера фильма «King’s man: Начало» запланирована на 13 января 2022 года.
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