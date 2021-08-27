Песня «Калинка-Малинка» появится в экранизации комикса

Вышел трейлер фильма Мэттью Вона «King’s man: Начало», который основан на серии комиксов комиксов «Секретная служба» Марка Миллара и Дэйва Гиббсона.

В ролике шпион Орландо Оксфорд (Рэйф Файнс) вместе с напарниками борется с врагами, в том числе Григорием Распутиным (Рис Иванс). Саунд-треком с их схавтке стала песня «Калинка-Малинка».

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Действия картины раскрывают происхождение шпионского агентства под названием King’s Man на фоне разворачивающейся Первой мировой войны.

Российская премьера фильма «King’s man: Начало» запланирована на 13 января 2022 года.

