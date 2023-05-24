Песков: сроки передачи РПЦ иконы Андрея Рублёва «Троица» определят эксперты

Вопросы, связанные со сроками передачи иконы «Троица», написанной в XV веке Андреем Рублевым, из Третьяковкой галереи Русской православной церкви Кремль обсудит с экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

СМИ: состояние «Троицы» не позволяет вывезти ее из музея

По его словам, ранее в Кремль никаких экспертных заключений по поводу состояния иконы не поступало.

«Тема очень серьезная, и, конечно, будем выяснять детали», - отметил Песков.

Ранее стало известно, что ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыРПЦТретьяковкаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры