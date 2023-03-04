Первый в мире Дом янтарной моды открыли в Калининграде
Калининградский янтарный комбинат открыл первый в мире Дом янтарной моды, сообщает РИА «Новости».
Планируется, что проекта станет площадкой для творческих экспериментов ювелиров и художников.
«В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды. Уникальное креативное пространство, расположившееся в одном из старинных зданий на территории Калининградского янтарного комбината, станет экспериментальной площадкой для творческой публики, художников, ювелиров», — пояснили в пресс-службе культурного учреждения.
Создать новое креативное пространство решили несколько лет назад. Для него на территории комбината привели в порядок особняк 20 века.
На открытие Дома янтарной моды пригласили музыкального критика Сергея Соседова и стилиста Сергея Зверева.
Ранее два самородка янтаря весом более килограмма каждый добыли сотрудники АО «Калининградский янтарный комбинат» (КЯК, входит в состав Ростеха). Самородкам присвоены мена «Верещагин» и Camarada, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
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