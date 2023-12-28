Первый канал вернет в эфир «Закрытый показ» с Гордоном
28 декабря 202323:42
Первый канал покажет новый выпуск шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном, сообщила пресс-служба вещателя.
Выход передачи в эфир запланирован на 20 января в 23:00. Ведущий и его гости обсудят новый фильм. Какую картину покажут в новом выпуске не уточняется.
Программа «Закрытый показ» выходит с 2005 года. Последние выпуски Первый канал показал в ноябре 2021 года.
Также в эфир телеканала вернется пародийное шоу «Большая разница». Новый выпуск выйдет в эфир 1 января в 18:30, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru