Первый канал вернет в эфир «Закрытый показ» с Гордоном

Выход передачи в эфир запланирован на 20 января в 23:00. Ведущий и его гости обсудят новый фильм. Какую картину покажут в новом выпуске не уточняется.

Программа «Закрытый показ» выходит с 2005 года. Последние выпуски Первый канал показал в ноябре 2021 года.

Также в эфир телеканала вернется пародийное шоу «Большая разница». Новый выпуск выйдет в эфир 1 января в 18:30, передает «Радиоточка НСН».

