Первый канал вернет в эфир «Модный приговор»
Ток-шоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 2 января, сообщает пресс-служба вещателя.
Кресло обвинителя в проекте сохранит за собой Эвелина Хромченко. Информация о том, кто станет судьей шоу – не уточняется. Вероятными кандидатами на это кресло выступают стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, актер Игорь Верник либо ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.
Кандидатами на роль защитника в данный момент являются телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.
Ранее стало известно, что 19 января Первый канал также представит новый сезон шоу «Голос», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны»
- Метростроители подготовили ТПМК «Владимир» к старту в Нижнем Новгороде
- Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову
- Глава Минздрава Башкирии пострадал в серьезном ДТП
- Первый канал вернет в эфир «Модный приговор»
- Движение транспорта перекроют в центре Москвы в новогодние праздники
- Минобороны сообщило об уничтожении трёх ракет HARM над Белгородской областью
- СМИ: Анну Asti в фильме ТНТ заменит Клава Кока
- Аналитик Петроневич: Инфляция в РФ составит 5-5,5% по итогам 2024 года
- СМИ: Президент Аргентины официально отказался от БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru