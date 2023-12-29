Первый канал вернет в эфир «Модный приговор»

Ток-шоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 2 января, сообщает пресс-служба вещателя.

Первый канал сообщил дату премьеры нового сезона шоу «Голос»

Кресло обвинителя в проекте сохранит за собой Эвелина Хромченко. Информация о том, кто станет судьей шоу – не уточняется. Вероятными кандидатами на это кресло выступают стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, актер Игорь Верник либо ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Кандидатами на роль защитника в данный момент являются телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка.

Ранее стало известно, что 19 января Первый канал также представит новый сезон шоу «Голос», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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