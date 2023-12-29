Первый канал сообщил дату премьеры нового сезона шоу «Голос»

Вокальный проект будет выходить по пятницам в 21:45 по Москве. Известно, что наставниками «Голоса» в новом сезоне станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и Zivert. В роли ведущей выступит Яна Чурикова.

В этапе слепых прослушиваний примут участие более 120 вокалистов из из Астрахани, Благовещенска, Грозного, Москвы, Минска, Ташкента, Тбилиси, Мариуполя и других городов. Наставники смогут принять в свои команды по 12 исполнителей.

Ранее телекритик Александр Горбунов оценил выбор Zivert в качестве нового наставника проекта. По его словам, исполнительница прекрасно работает с аудиторией на концертах и сможет хорошо проявить себя в «Голосе», напоминает «Радиоточка НСН».



