Первый канал сообщил дату премьеры нового сезона шоу «Голос»
Новый сезон шоу «Голос» покажут на Первом канале 19 января, сообщает пресс-служба вещателя.
Вокальный проект будет выходить по пятницам в 21:45 по Москве. Известно, что наставниками «Голоса» в новом сезоне станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и Zivert. В роли ведущей выступит Яна Чурикова.
В этапе слепых прослушиваний примут участие более 120 вокалистов из из Астрахани, Благовещенска, Грозного, Москвы, Минска, Ташкента, Тбилиси, Мариуполя и других городов. Наставники смогут принять в свои команды по 12 исполнителей.
Ранее телекритик Александр Горбунов оценил выбор Zivert в качестве нового наставника проекта. По его словам, исполнительница прекрасно работает с аудиторией на концертах и сможет хорошо проявить себя в «Голосе», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru