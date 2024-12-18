Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова

Как отмечается, уже подписан договор с наследником творчества советского писателя Игорем Носовым, который уже заявил о важности, чтобы экранизация произведений Николая Носова создавалась в том же духе и мелодике, в котором она была написана автором.

Гендиректор Перового канала Константин Эрнст рассказал, что согласно данным ВЦИОМ, «Незнайка» сейчас самая ожидаемая экранизация в России.

«Надеюсь, мы оправдаем эти надежды и те, кто родился в 21 веке и, возможно, еще даже не умеет читать, полюбят "Незнайку" так же, как их родители, бабушки и дедушки, родившиеся в веке двадцатом», - добавил гендиректор Первого канала.

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Константина Эрнста и Константина Хабенского в состав Совета по культуре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



