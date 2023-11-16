Первый канал снимет фильм с цифровыми аватарами советских актеров

Весной 2024 года Первый канал начнет снимать фильм с цифровыми аватарами советских актеров в главных ролях. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор канала Константин Эрнст.

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Действие картины будет происходить в Гражданскую войну. Роли двух героев исполнят современные российские актеры, пяти - известные советские артисты.

По словам Эрнста, продолжается подбор актеров, которые смогут соответствовать советским мэтрам. Гендиректор Первого канала допустил, что одну из ролей исполнит Милош Бикович.

«Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести», - объяснил он.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о писателе Эдуарде Лимонове, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:АктерыКиноПервый Канал

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