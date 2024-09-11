Первый канал снимет фильм о Маслякове
Первый канал выпустит фильм о телеведущем, руководителе телепередачи КВН Александре Маслякове. Об этом заявил заместитель генерального директора канала по общественно-политическому вещанию Олег Вольнов.
«Мы сейчас делаем фильм еще о Маслякове», — рассказал он на церемонии прощания с Масляковым.
Вольнов назвал телеведущего старшим товарищем, с которым было приятно работать, и человеком «неземного таланта».
Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет, напоминает Ura.ru. Церемония прощания с телеведущим состоялась 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве. Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru