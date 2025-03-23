«Первый канал» подготовил передачу о Нурмагомеде Гаджимагомедове

В рамках нового выпуска программы «Мы живы! Время покажет» съемочная группа «Первого канала» побывала на малой родине Гаджимагомедова и встретилась с его матерью Сапижат Мазаевой.

Мать Героя России рассказала о жизни своего сына, его чертах характера и обстоятельствах, превративших его в настоящего героя.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов призвал увеличить показ патриотического контента на российских телеканалах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

