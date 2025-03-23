«Первый канал» подготовил передачу о Нурмагомеде Гаджимагомедове

«Первый канал» подготовил передачу о первом Герое России из числа участников спецоперации Нурмагомеде Гаджимагомедове.

«Не перекармливать»: Составитель списка патриотических фильмов не считает его догмой

В рамках нового выпуска программы «Мы живы! Время покажет» съемочная группа «Первого канала» побывала на малой родине Гаджимагомедова и встретилась с его матерью Сапижат Мазаевой.

Мать Героя России рассказала о жизни своего сына, его чертах характера и обстоятельствах, превративших его в настоящего героя.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов призвал увеличить показ патриотического контента на российских телеканалах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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