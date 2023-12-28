Первый канал переименовал фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение»

Романтическая комедия «Свингеры», появившаяся в прокате год назад, получил новое название в программе Первого канала.

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Так, на официальном сайте телеканала фильм называется «Новогоднее приключение». Посмотреть его телезрители смогут 1 января.

«Свингеры» — кинолента Дмитрия Фикса и Андрейса Эксиа. Главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова. Фильм повествует о двух разных парах, которые решили разнообразить свою сексуальную жизнь.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского сменил логотип, заменив аббревиатуру «ВСЕГЕИ» на наименование «Институт Карпинского», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот телепрограммы
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