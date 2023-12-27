Директор Якутского музея: Аббревиатура «ЯГОМИК» не используется 20 лет

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского не откажется от аббревиатуры «ЯГОМИК народов Севера», заявил «Комсомольской правде» директор музея Николай Бугаев.

Он пояснил, что аббревиатуру длинного наименования в учреждении культуры никогда не использовали. Для краткости предпочтение отдают лаконичному варианту названия музея «Якутский музей».

«Чем больше людей узнает о существовании нашего музея, тем лучше. Нам уже несколько раз звонили федеральные СМИ. А что касается аббревиатуры — мы ведь ее уже лет 20 нигде не используем», — также сообщили в музее.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского сменил логотип, заменив аббревиатуру «ВСЕГЕИ» на наименование «Институт Карпинского», сообщает «Радиоточка НСН».



