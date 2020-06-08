Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не связан с титрами фильма «Брат 2», которые решили не транслировать. Так пояснила странную концовку ленты пресс-служба телеканала изданию «Подъем».

Там также рассказали, что видео из США были первым сюжетом программы «Время», а не титрами кинокартины. Пресс-служба отметила, что не показывает финальные титры и друг фильмов. Картина была показаны 7 июня, сообщает телеканал «360».

Ранее продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма «Брат­ 2». Он отметил, что канал не нарушал закон об авторском праве, сообщает «Газета.ру».

Ранее актер Виктор Сухоруков заявил, что нужно навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2». Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН согласился с актером по поводу невозможности съемки адекватной версии продолжения фильмов.

«"Брат" и "Брат 2" - эта история закончена, точка поставлена, ничего не может быть. Сергея Бодрова больше нет, всё… В российском кино последний герой был Данила Багров и, больше героя не было. Но кино без героя не может существовать… В российском кинематографе и обществе уже много лет есть запрос на героя», - сказал кинокритик.







