Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не связан с титрами фильма «Брат 2», которые решили не транслировать. Так пояснила странную концовку ленты пресс-служба телеканала изданию «Подъем».
Там также рассказали, что видео из США были первым сюжетом программы «Время», а не титрами кинокартины. Пресс-служба отметила, что не показывает финальные титры и друг фильмов. Картина была показаны 7 июня, сообщает телеканал «360».
Ранее продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма «Брат 2». Он отметил, что канал не нарушал закон об авторском праве, сообщает «Газета.ру».
Ранее актер Виктор Сухоруков заявил, что нужно навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2». Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН согласился с актером по поводу невозможности съемки адекватной версии продолжения фильмов.
«"Брат" и "Брат 2" - эта история закончена, точка поставлена, ничего не может быть. Сергея Бодрова больше нет, всё… В российском кино последний герой был Данила Багров и, больше героя не было. Но кино без героя не может существовать… В российском кинематографе и обществе уже много лет есть запрос на героя», - сказал кинокритик.
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