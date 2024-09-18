СМИ: Познер вернется на «Первый канал» с новым шоу

Телеведущий Владимир Познер вернётся в эфир «Первого канала» с новым шоу. Как пишет РБК, об этом заявил гендиректор канала Константин Эрнст.

Познер назвал Донахью близким другом и выдающимся журналистом

По его словам, это произойдёт в новом телевизионном сезоне, у Познера будет новый проект шоу под названием «Турецкая тетрадь».

Эрнст добавил, что в эфир «Первого канала» также вернётся шоу «Пусть говорят», у которого будет обновлённая студия и старый ведущий - Дмитрий Борисов.

Ранее Познер заявил, что не принял предложения по работе на Западе после начала спецоперации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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