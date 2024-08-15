Вышел трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Прилучным

В Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

Онлайн-кинотеатр KION представил официальный трейлер продолжения сериала «Жизнь по вызову». В сериале примут участие актеры Павел Прилучный, Лиза Моряк и Виктория Маслова.

Премьера третьего сезона состоится 1 сентября.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо запретить турецкие сериалы, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кион
ТЕГИ:СериалТрейлер

Горячие новости

Все новости

партнеры