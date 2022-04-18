Первые картины из коллекции Морозовых прибыли из Франции в Россию

По его словам, что согласно проработанной юридической формуле, все экспонаты, находящиеся в Европе и не только, вернутся в Россию «по завершении выставок».

«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории РФ», - сказал Швыдкой.

Дипломат добавил, что в настоящее время музейные экспонаты из российских собраний находятся в 27 странах мира, всё они возвращаются в Россию.

Ранее в петербургский музей Эрмитаж вернулось собрание российских картин, которые задержали на таможне в Финляндии, пишут «Известия».