Первые картины из коллекции Морозовых прибыли из Франции в Россию

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в Россию из Парижа прибыла первая машина с экспонатами из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По его словам, что согласно проработанной юридической формуле, все экспонаты, находящиеся в Европе и не только, вернутся в Россию «по завершении выставок».

«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории РФ», - сказал Швыдкой.

Дипломат добавил, что в настоящее время музейные экспонаты из российских собраний находятся в 27 странах мира, всё они возвращаются в Россию.

Ранее в петербургский музей Эрмитаж вернулось собрание российских картин, которые задержали на таможне в Финляндии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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