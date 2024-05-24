Первое издание «Хоббита» ушло с молотка почти за $40 тысяч

Редкое издание повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедшее в свет в 1937 году продано на аукционе за 31 тысячу фунтов стерлингов (39,3 тысяч долларов США). Торги провёл аукционный дом Kinghams Auctioneers в графстве Глостершир.

Реализованный экземпляр был одним из полутора тысяч оригинальных изданий повести. Произведение тогда практически мгновенно было распродано издательским домом George Allen & Unwin. Причём для стартовой серии книг знаменитый британский писатель собственноручно делал черно-белые иллюстрации и придумал дизайн обложки.