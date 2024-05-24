Первое издание «Хоббита» ушло с молотка почти за $40 тысяч

Редкое издание повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедшее в свет в 1937 году продано на аукционе за 31 тысячу фунтов стерлингов (39,3 тысяч долларов США). Торги провёл аукционный дом Kinghams Auctioneers в графстве Глостершир.

Реализованный экземпляр был одним из полутора тысяч оригинальных изданий повести. Произведение тогда практически мгновенно было распродано издательским домом George Allen & Unwin. Причём для стартовой серии книг знаменитый британский писатель собственноручно делал черно-белые иллюстрации и придумал дизайн обложки.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2023 году аналогичный экземпляр ушёл с молотка за 10 тысяч фунтов. «Хоббит, или Туда и обратно» - первая из изданных книг писателя.

Сам автор задумывал её как детское произведение. Однако со временем произведение стало популярным среди широкой аудитории самых разных возрастов. Произведение стало знаковым в плане развития литературного жанра так называемого высокого (эпического) фэнтези.

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Фото: kinghamsauctioneers.com
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