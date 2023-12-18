Мишустин: Первое «Интервидение» может пройти в 2024 году

Правила проведения конкурса будут определены вместе с партнерами. Также в ближайшее время будут образованы действующий оргкомитет и выбрано национальное жюри. Конкурс может стать ежегодным, уточнил премьер.

«Он [конкурс] мог бы стать открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу», - подчеркнул Мишустин.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова уточняла, что «Интервидение» — рабочий вариант российского аналога «Евровидения», передает «Радиоточка НСН».

