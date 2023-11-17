Любимова предложила создать евразийский аналог «Евровидения»
Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила иностранным коллегам присоединиться к созданию Евразийской кинопремии, кинофестиваля и музыкального конкурса. Об этом глава Минкульта заявила на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Как отметила Любимова, Москва выступает с инициативой для продвижения разнообразия культур в многополярном мире.
«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение". Эту инициативу чуть позже представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст», — цитирует министра ТАСС.
Ранее Любимова предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию — аналог американской премии «Оскар», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова предложила создать евразийский аналог «Евровидения»
- В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья у входа на станцию «Рязанский проспект»
- ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Смоленской области
- Минэкономразвития: Более 20 иностранцев обратились за «золотой визой» РФ
- Критик Кармунин обвинил группу «На-На» в плагиате хита «Фаина»
- Заксобрание Бурятии одобрило эвтаназию безнадзорных животных
- Al Jazeera: В секторе Газа погибли не менее 11 470 человек
- В Москве перестала работать аренда электросамокатов
- Белый дом: США по-прежнему не поддерживают независимость Тайваня
- Людей под завалами обрушившегося в Астрахани дома нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru