Любимова предложила создать евразийский аналог «Евровидения»

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила иностранным коллегам присоединиться к созданию Евразийской кинопремии, кинофестиваля и музыкального конкурса. Об этом глава Минкульта заявила на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

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Как отметила Любимова, Москва выступает с инициативой для продвижения разнообразия культур в многополярном мире.

«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение". Эту инициативу чуть позже представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Любимова предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию — аналог американской премии «Оскар», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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