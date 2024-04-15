Первая Евразийская кинопремия пройдет в 2025 году

Россия намерена провести первую Евразийскую кинопремию в следующем году, написала в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Церемония вручения кинопремии «Белый квадрат» пройдет на «Мосфильме»

По ее словам, в Москве активно прорабатывает создание Евразийской киноакадемии и кинопремии. Концепция обсуждается с участием членов Союза кинематографистов России, отметила глава ведомства.

Любимова обратила внимание, что интерес к кинопремии высказали партнеры из стран СНГ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С инициативой создания Евразийской кинопремии весной 2022 году выступил Никита Михалков. Режиссер считает, что она должна стать аналогом американского «Оскара», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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