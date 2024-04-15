Первая Евразийская кинопремия пройдет в 2025 году
Россия намерена провести первую Евразийскую кинопремию в следующем году, написала в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
По ее словам, в Москве активно прорабатывает создание Евразийской киноакадемии и кинопремии. Концепция обсуждается с участием членов Союза кинематографистов России, отметила глава ведомства.
Любимова обратила внимание, что интерес к кинопремии высказали партнеры из стран СНГ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
С инициативой создания Евразийской кинопремии весной 2022 году выступил Никита Михалков. Режиссер считает, что она должна стать аналогом американского «Оскара», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первая Евразийская кинопремия пройдет в 2025 году
- В Кургане вода в реке Тобол дошла до ступенек набережной
- СМИ: Лепс выбил телефон из рук поклонницы из-за ее навязчивости
- Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест
- Автор «Слова пацана» посоветовал не ждать скорого продолжения сериала
- ХК «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина-2024
- Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля
- Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Руане
- NYT: Tesla сократит 14 тысяч сотрудников для снижения расходов
- Стилист Рогов отказался комментировать съемки «Модного приговора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru