Знаменитый юморист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью НСН рассказал историю рождения его номера «Стенограмма Черномырдина», который он представил на юбилее КВН в 1997 году.

Бывший председатель совета министров и правительства России Виктор Черномырдин скончался ровно 13 лет назад 3 ноября 2010 года. Политик прославился своими яркими цитатами и выступлениями, ушедшими «в народ». Во время выступления Хазанова он возглавлял правительство.

«Мне принесли стенограмму выступления Черномырдина, я прочитал и подумал, что этого не может быть. Потом мне подтвердили, что это правда, реально. Мне не с чем было выступать на юбилее КВН и я решил прочитать Черномырдина. Незадолго до эфира мне позвонил человек очень близкий к Виктору Степановичу, Игорь Шабдурасулов и сказал: "Знаешь, там Виктор Степанович очень переживает, что ты это записал, может это как-то убрать?" Я позвонил Маслякову и говорю: "Саш, убери это", а он ответил: "Ни за что не буду убирать. Если бы мне никто не звонил, я бы скорее убрал, а теперь, раз меня просят, я убирать не буду"», - рассказал Хазанов.

Однако на этом история не закончилась, поскольку юмориста ждал неожиданный разговор в Кремле с героем его номера.

«Всё это прошло в эфире, а потом на каком-то приеме в Кремле Виктор Степанович меня отводит в сторону и говорит: "Ты что, на меня обиделся?" Я совершенно обалдел и спросил: "А с чего вы взяли?". От говорит: "А зачем ты эту *** прочитал?" Я ему ответил, что это же ваши слова, а он в ответ: "Мало ли я что скажу, не надо это читать"», - по секрету шепнул собеседник НСН.

Хазанов также отметил, что сложно сказать, как рождались его шутки, поскольку «у каждого номера своя отдельная история».

Ранее Хазанов рассказал «Культурному гиду НСН», как он озвучивал попугая Кешу из легендарного мультфильма «Возвращение блудного попугая».

