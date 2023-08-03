Пермский театр отказался от сотрудничества с режиссером Райхельгаузом

Пермский «Театр-Театр» отказался от сотрудничества с известным режиссером Иосифом Райхельгаузом, сообщает издание «Новый компаньон».

Райхельгауз должен был поставить в этом театре спектакль «Ромео и Джульетта», однако после появления новостей об этом глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что «переговорила» насчет режиссера и его высказываний с министром культуры Пермского края, отмечает Forbes.

«Из-за жуткого запоя»: Стала известна причина увольнения актера Башарова из театра

Некоторые СМИ утверждали, что Райхельгауз высказывался против спецоперации на Украине и якобы увольнял поддерживающих СВО актеров из «Школы современной пьесы». В частности, речь шла о Марате Башарове.

Однако сам режиссер опроверг эту информацию. Он отмечал, что Башарова уволили из-за «жуткого запоя». В конце июня 2022 года стало известно, что «Школу современной пьесы» вместо Райхельгауза возглавит Дмитрий Астрахан, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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