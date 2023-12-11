Пересильд и Янковский удостоились премии «Звезда театрала»

Актриса Юлия Пересильд и актер Яван Янковский получили премию «Звезда театрала» в номинациях «Лучшая роль театральной актрисы в кино» и «Лучшая роль театрального актера в кино».

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Церемония проходит в театре имени Евгения Вахтангова.

Пересильд удостоилась премии за игру в фильме «Вызов», Янковский — за роль в сериале «Фишер», пишет РИА Новости.

На прошлой неделе в Москве состоялось вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ. Народный артист России Николай Цискаридзе и журналистка Яна Чурикова признаны лучшими ведущими развлекательных шоу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Яндекс Афиши
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