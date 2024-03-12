В Пекине состоялась премьера российского фильма «Вызов»

Представители широких слоев общественности Китая присутствовали на премьере отечественного фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко, которая состоялась в Пекине в кинотеатре Музея истории Коммунистической партии КНР.

«Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы

Советник-посланник посольства РФ, постоянный представитель России при секретариате Шанхайской организации сотрудничества Наталья Степкина отметила, что фильм был снят в экстремальных условиях невесомости. В свою очередь исполнительница главной роли Юлия Пересильд подчеркнула, что фильм будет интересен разным народам и культурам.

В широкий прокат по всему Китаю «Вызов» выйдет 15 марта.

Ранее генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН назвал «Вызов» главным фильмом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Вызов"
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