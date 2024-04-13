Перенесшего инфаркт Куклачева уже завтра переведут в обычную палату
Основателя и художественного руководителя московского Театра кошек Юрия Куклачева уже завтра переведут в обычную палату, сообщили дети народного артиста.
Накануне Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.
Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал СМИ, что Юрий чувствует себя лучше и уже раздает указания, как все поменять в программе шоу, чтобы оно продолжалось. По словам Дмитрия, качество спектаклей не пострадает.
Известно, что запланированные на 13 и 14 апреля благотворительные концерты, средства от которых направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», состоятся без участия Юрия Куклачева. Выступать будут дети дрессировщика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru