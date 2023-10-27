Патриарх Кирилл обратился к Собянину с просьбой увековечить память Мамонова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить мемориальную доску Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где музыкант и актёр родился и жил, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.
В сообщении говорится, что соответствующее ходатайство патриарху направили близкие артиста. Он указал, что всецело поддерживает эту инициативу, отметив, что Мамонов внёс заметный вклад не только в российскую культуру, но и «в свидетельство о христианских нравственных ценностях».
«Сохранение памяти П.Н.Мамонова... искренне любившего Россию и немало сделавшего ради укрепления традиционных основ в жизни народа, стало бы не только данью благодарности... но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников», - говорится в письме главы РПЦ, которое было направлено Собяину.
Музыкант, актёр, основатель рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов скончался 15 июля 2021 года на 71-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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