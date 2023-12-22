Павел Деревянко предложил отправлять мажоров в деревню
Актер Павел Деревянко поддержал предложение отправить всех мажоров в деревню, как это показано в фильме Клима Шипенко «Холоп 2». Слова артиста приводит издание «Внимание, новости».
«Прекрасная идея! Пороть!» - сказал Деревянко.
Актер объяснил, что согласился исполнить в фильме небольшую роль Наполеона лишь потому, что режиссером картины является Клим Шипенко. Артист назвал его открытым и талантливым человеком.
На этой неделе в Москве состоялась премьера сиквела комедии «Холоп». Сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru