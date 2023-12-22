Павел Деревянко предложил отправлять мажоров в деревню

Актер Павел Деревянко поддержал предложение отправить всех мажоров в деревню, как это показано в фильме Клима Шипенко «Холоп 2». Слова артиста приводит издание «Внимание, новости».

Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей

«Прекрасная идея! Пороть!» - сказал Деревянко.

Актер объяснил, что согласился исполнить в фильме небольшую роль Наполеона лишь потому, что режиссером картины является Клим Шипенко. Артист назвал его открытым и талантливым человеком.

На этой неделе в Москве состоялась премьера сиквела комедии «Холоп». Сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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