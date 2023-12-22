Павел Деревянко предложил отправлять мажоров в деревню

«Прекрасная идея! Пороть!» - сказал Деревянко.

Актер объяснил, что согласился исполнить в фильме небольшую роль Наполеона лишь потому, что режиссером картины является Клим Шипенко. Артист назвал его открытым и талантливым человеком.

На этой неделе в Москве состоялась премьера сиквела комедии «Холоп». Сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), отмечает «Радиоточка НСН».

