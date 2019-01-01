Паттинсон сыграет Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена в будущей трилогии о рыцаре Готэма. Об этом сообщает Deadline.
В компании Warner Bros. Опирались на мнение режиссера Мэтта Ривза. Публика встретила новость противоречиво. В числе возражений против Паттинсона называли и молодость, и худобу, и реноме сердцееда. Однако, авторы напомнили, что в новых фильмах о Бэтмене зрители увидят становление героя, его первые шаги.
Ранее спецкор НСН Марина Латышева в эфире НСН рассказала о киноленте, участвовавшей в Каннском фестивале, где также сыграл Роберт Паттинсон.
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