Паттинсон сыграет Бэтмена

В компании Warner Bros. Опирались на мнение режиссера Мэтта Ривза. Публика встретила новость противоречиво. В числе возражений против Паттинсона называли и молодость, и худобу, и реноме сердцееда. Однако, авторы напомнили, что в новых фильмах о Бэтмене зрители увидят становление героя, его первые шаги.

Ранее спецкор НСН Марина Латышева в эфире НСН рассказала о киноленте, участвовавшей в Каннском фестивале, где также сыграл Роберт Паттинсон.

