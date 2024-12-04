Паоло Соррентино начал работу над новым фильмом

Режиссер «Великой красоты» Паоло Соррентино начал работу над новой лентой, сообщает Variety.

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Картина получила название «Благодать». Одну из ролей в ней исполнит Тони Сервилло.

Сюжет нового фильма пока не афишируется. Известно лишь, что это история о любви, которая будет развиваться на фоне итальянской природы.

Стартуют съемки весной 2025 года.

Ранее стало известно, что Коппола преступит к съемкам «странного» мюзикла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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