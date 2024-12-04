Паоло Соррентино начал работу над новым фильмом
4 декабря 202418:44
Режиссер «Великой красоты» Паоло Соррентино начал работу над новой лентой, сообщает Variety.
Картина получила название «Благодать». Одну из ролей в ней исполнит Тони Сервилло.
Сюжет нового фильма пока не афишируется. Известно лишь, что это история о любви, которая будет развиваться на фоне итальянской природы.
Стартуют съемки весной 2025 года.
Ранее стало известно, что Коппола преступит к съемкам «странного» мюзикла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru