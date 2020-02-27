Панайотов назвал фейком сообщение о его участии в «Евровидении»

Певец Александр Панайотов не владеет информацией по поводу того, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2020» в Роттердаме. Сообщение о том, что в этом качестве будет выступать именно он, певец назвал фейком, сообщает телеканал «360».

Панайотов заявил, что не знает, кто и зачем вбрасывает такую информацию, но если это делается специально, то это, по его мнению, цинично.

Певец напомнил, что участника конкурса от России назовёт «Первый канал».

О грядущей поездке Панайотова на «Евровидение» сообщили издание StarHit. В материале утверждалось, что композицию для конкурса выбирал Григорий Лепс.

