Панайотов назвал фейком сообщение о его участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов не владеет информацией по поводу того, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2020» в Роттердаме. Сообщение о том, что в этом качестве будет выступать именно он, певец назвал фейком, сообщает телеканал «360».
Панайотов заявил, что не знает, кто и зачем вбрасывает такую информацию, но если это делается специально, то это, по его мнению, цинично.
Певец напомнил, что участника конкурса от России назовёт «Первый канал».
О грядущей поездке Панайотова на «Евровидение» сообщили издание StarHit. В материале утверждалось, что композицию для конкурса выбирал Григорий Лепс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Вакарчук придумал способ «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса
- Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 520 человек
- В банках рассказали о новой схеме мошенничества с такси
- Турецкая армия подготовилась к военной операции в Идлибе
- В Чечне высмеяли покушение на блогера Абдурахманова