Памятную доску в честь модельера Ламановой откроют в Москве

«Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как «Поколение победителей», «Цирк» и «Александр Невский», — говорит заммэра Наталья Сергунина.

Надежда Ламанова — один из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и в СССР. Обладатель звания "Поставщик ее императорского величества".

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», сочетание слов «платье от Ламановой» в начале ХХ века звучало так же естественно, как «булки от Филиппова» или «фрукты от Елисеева». Вклад Ламановой в развитие дизайна и портновского искусства в России и Советском Союзе был огромный, если не самый значительный. Фактически, она была единственным советским модельером. Надежда дожила до 80 лет и при этом до последнего дня не выходила из дому без шляпки и перчаток, которые всегда идеально были подобраны к платью. Она активно занималась благотворительностью и учредила бесплатную школу для девочек.



