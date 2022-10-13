Памятную доску в честь модельера Ламановой откроют в Москве
Мемориальную доску в честь модельера и художницы по костюмам Натальи Ламановой откроют в Москве. Об этом сообщает сайт мэра столицы.
Российский и советский модельер, художник театрального костюма, одна из основоположников русской моды жила и трудилась в доме по адресу Тверской бульвар, 10, строение 1. На фасаде этого здания и будет установлена бронзовая мемориальная доска.
«Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как «Поколение победителей», «Цирк» и «Александр Невский», — говорит заммэра Наталья Сергунина.
Надежда Ламанова — один из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и в СССР. Обладатель звания "Поставщик ее императорского величества".
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», сочетание слов «платье от Ламановой» в начале ХХ века звучало так же естественно, как «булки от Филиппова» или «фрукты от Елисеева». Вклад Ламановой в развитие дизайна и портновского искусства в России и Советском Союзе был огромный, если не самый значительный. Фактически, она была единственным советским модельером. Надежда дожила до 80 лет и при этом до последнего дня не выходила из дому без шляпки и перчаток, которые всегда идеально были подобраны к платью. Она активно занималась благотворительностью и учредила бесплатную школу для девочек.
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