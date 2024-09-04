Памятник няне Пушкина Арине Родионовне установят в Псковской области
Памятник няне поэта Александра Пушкина Арине Родионовне установят в деревне Бугрово Псковской области, сообщает газета «Культура».
Монумент будет возведен на дороге из Пушкинских Гор в Михайловское. Создавать памятник будет скульптор из Санкт-Петербурга Дмитрий Кривоносов. Его проект победил в конкурсе макетов, проведенном музеем-заповедником «Михайловское». По задумке автора, скульптура будет создана из современного полимера, а затем покрашена бронзовой краской.
Ранее правнук Пушкина назвал позором снос памятника поэту в Киеве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru