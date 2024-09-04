Памятник няне Пушкина Арине Родионовне установят в Псковской области

День города в Москве пройдет без салютов и фейрверков Еще 36 набережных Москвы приведут в порядок до 2030 года Таможенники в Москве нашли в двух посылках тысячи живых муравьёв Парящий мост в ЖК «Событие» на западе Москвы попал в Книгу рекордов России Все спектакли в Малом театре с участием Валерия Афанасьева пройдут по расписанию