Памятник няне Пушкина Арине Родионовне установят в Псковской области

Памятник няне поэта Александра Пушкина Арине Родионовне установят в деревне Бугрово Псковской области, сообщает газета «Культура».

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Монумент будет возведен на дороге из Пушкинских Гор в Михайловское. Создавать памятник будет скульптор из Санкт-Петербурга Дмитрий Кривоносов. Его проект победил в конкурсе макетов, проведенном музеем-заповедником «Михайловское». По задумке автора, скульптура будет создана из современного полимера, а затем покрашена бронзовой краской.

Ранее правнук Пушкина назвал позором снос памятника поэту в Киеве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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