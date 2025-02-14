Памятник Егору Летову предложили установить в центре паркового пруда в Омске

Скульпторы Мейрам Баймуханов и Антон Козлов представили эскиз будущего памятника лидеру панк-группы «Гражданская оборона» Егору Летову в Омске, сообщил Telegram-канал «Омская правда – ОМСКРЕГИОН».

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Монумент, по задумке авторов, будет представлять из себя стопку кассет, на одной из которых будет нарисован сам музыкант. Баймуханов и Козлов также предложили установить памятник в центре пруда в городском парке 30-летия ВЛКСМ.

Как отмечается, последней работой Баймуханова был памятник ветеранам СВО в Омске.

Ранее памятник Егору Летову предложили установить в Омске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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