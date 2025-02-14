Памятник Егору Летову предложили установить в центре паркового пруда в Омске

Монумент, по задумке авторов, будет представлять из себя стопку кассет, на одной из которых будет нарисован сам музыкант. Баймуханов и Козлов также предложили установить памятник в центре пруда в городском парке 30-летия ВЛКСМ.

Как отмечается, последней работой Баймуханова был памятник ветеранам СВО в Омске.

Ранее памятник Егору Летову предложили установить в Омске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

