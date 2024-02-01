Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби

При этом, по данным издания, участие Мёрфи в этом проекте в качестве актера пока под вопросом.

Режиссером назначен Дэнни Бойл, а сценаристом — Алекс Гарленд. Они же работали и над первым фильмом про зомби апокалипсис. Бюджет картины и её продолжения - $60 миллионов.

Ранее стало известно, что Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

