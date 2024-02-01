Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби

Ирландский актер Килиан Мерфи займет кресло исполнительного продюсера фильма «28 лет спустя». Картина станет продолжением знаменитого «28 дней спустя», где Мерфи сыграл одну из ролей, сообщает The Hollywood Reporter.

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При этом, по данным издания, участие Мёрфи в этом проекте в качестве актера пока под вопросом.

Режиссером назначен Дэнни Бойл, а сценаристом — Алекс Гарленд. Они же работали и над первым фильмом про зомби апокалипсис. Бюджет картины и её продолжения - $60 миллионов.

Ранее стало известно, что Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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