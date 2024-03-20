В Большом театре назвали лауреатов музыкальной премии BraVo 2024
На Исторической сцене Большого театра состоялась шестая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo 2024, сообщает газета «Культура».
Награда вручается ежегодно с 2018-го в области классической и популярной музыки.
Премия за «Лучший классический мужской вокал» была вручена приглашенному солисту Мариинского театра, тенору Ивану Гынгазову. Василиса Бержанская победила в номинации «Лучший классический женский вокал». «Композитором года» назван Родион Щедрин, а «Дирижером года» признан Валерий Гергиев. В номинации «Балет года» статуэтку получил Юрий Посохов за постановку «Пиковая дама».
Ранее Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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