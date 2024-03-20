В Большом театре назвали лауреатов музыкальной премии BraVo 2024

На Исторической сцене Большого театра состоялась шестая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo 2024, сообщает газета «Культура».

Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию

Награда вручается ежегодно с 2018-го в области классической и популярной музыки.

Премия за «Лучший классический мужской вокал» была вручена приглашенному солисту Мариинского театра, тенору Ивану Гынгазову. Василиса Бержанская победила в номинации «Лучший классический женский вокал». «Композитором года» назван Родион Щедрин, а «Дирижером года» признан Валерий Гергиев. В номинации «Балет года» статуэтку получил Юрий Посохов за постановку «Пиковая дама».

Ранее Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ингосстрах
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